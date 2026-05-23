 Reafirma Frente Sandinista de Liberación Nacional apoyo a Cuba

La Habana, 23 may (ACN) El Frente Sandinista de Liberación Nacional reafirmó desde Managua, Nicaragua, su respaldo a Cuba y destacó la hermandad histórica entre ambos pueblos y revoluciones, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

En un comunicado la organización expresó solidaridad con la dirigencia del Partido Comunista, el Gobierno y el pueblo revolucionario de Cuba, y reconoció la trayectoria del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el Héroe Nacional José Martí y los mártires de la Revolución.

Señaló que el actual contexto internacional resulta peligroso para las naciones que defienden su soberanía y condenó las violaciones de principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El texto subrayó la urgencia de garantizar seguridad, paz y buena voluntad, en correspondencia con la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y Desarrollo.

Desde Nicaragua, se resaltó la unidad fraternal y el reconocimiento de Cuba como potencia cultural, científica y solidaria, en beneficio del bien común.

El mensaje, emitido en nombre del pueblo de Ruben Darío y Augusto César Sandino, reiteró el respaldo del Frente Sandinista a la Revolución Cubana y a sus líderes históricos.