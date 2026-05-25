Fortalecen proyectos de desarrollo agrícola en Holguín

Holguín, 25 may (ACN) La provincia de Holguín fortalece el desarrollo agrícola mediante proyectos de investigación encaminados a contribuir, desde la ciencia, al enfrentamiento al cambio climático, una de las prioridades del territorio.

Zulema Reyes Bermúdez, directora técnica del Centro Meteorológico Provincial, señaló a la ACN que esos programas tributan a una línea temática enfocada en el cultivo de especies resistentes a la intrusión salina y la intensa sequía, entre los efectos más notables de ese fenómeno.

La funcionaria precisó que se priorizan viandas, hortalizas y granos con el empleo de técnicas agroecológicas orientadas al mejoramiento de la calidad de los suelos.

Reyes Bermúdez resaltó entre los proyectos más destacados iniciados en este 2026 el titulado Herramientas para la mitigación del cambio climático en el municipio de Gibara, que comprende una experiencia piloto en esa localidad dirigida a la conformación de un paquete tecnológico basado en información climatológica actualizada.

A esa iniciativa se suman Gestión de un sistema sostenible para mitigar los efectos de la sequía en la caña de azúcar, a partir de la siembra de especies tolerantes según las condiciones de cada región, y Adaptación del café Robusta en los llanos de la provincia de Holguín, agregó la directiva.

Esas temáticas permitirán potenciar la soberanía alimentaria en zonas rurales y de difícil acceso, así como establecer ciclos de siembra y cosecha basados en información de última hora sobre el clima.

El Centro Meteorológico Territorial de Holguín brinda servicios científico-técnicos a campesinos y formas productivas, con el propósito de mejorar el rendimiento de las cosechas sobre la base de estudios actualizados.