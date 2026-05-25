 Desde hoy en Camagüey, Jornada de Comunicación Social

Camagüey, 25 may (ACN) La Jornada por el tercer aniversario de la aprobación de la Ley #162 de Comunicación Social sesionará desde hoy y hasta el 29 de mayo, en esta ciudad, como un espacio para fortalecer el diálogo entre especialistas y profesionales camagüeyanos.

José Díaz Hernández, director provincial del Instituto de Comunicación Social (ISC), explicó que, entre las novedades de la cita, destaca la presentación del Manual de Gestión de la Comunicación Social del ISC en el territorio, el cual, señaló, constituye una herramienta de gran utilidad en el ámbito organizacional.

De igual manera, precisó que como parte del programa, la dirección provincial del ICS firmará convenios de trabajo con la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey y el sector de la Cultura, entre otros organismos.

Durante la cita, única de su tipo en el país, añadió que directores de los medios fundamentales de comunicación expondrán los principales resultados en la comunicación mediática, a partir de la aplicación de la citada norma, al tiempo que estrecharán vínculos con los comunicadores en el empeño de ofrecer una información más verás.

Otro momento importante del evento será protagonizado por presidentes de Consejos populares, delegados, representantes de grupos de trabajo comunitario y comunicadores organizacionales, quienes intercambiarán sus experiencias en el ámbito comunitario, en el cual, enfatizó urge asegurar la comunicación oportuna, en medio de la compleja situación electroenergética que enfrenta el país.