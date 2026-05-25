Hoy, en Tribuna Antimperialista, espirituanos con Raúl y Cuba toda

Sancti Spíritus, 25 may (ACN) En una muestra más de la unidad, la firmeza y los principios que caracterizan a los hijos de esta ciudad, y de toda la provincia de Sancti Spíritus, estudiantes, trabajadores y el pueblo en general rechazarán hoy, en Tribuna Antimperialista, la maniobra del gobierno de Estados Unidos para judicializar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución.

Justo en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, testigo por excelencia de momentos trascendentales de la historia local y nacional, los espirituanos respaldarán también la Declaración del Gobierno Revolucionario cubano y la decisión inquebrantable de defender la paz y la soberanía de un país que "abraza" siempre la solidaridad y el humanismo.

La concentración será el espacio para denunciar otra vez el impacto de las medidas de Washington en la vida de quienes, a 130 años de la caída en combate del héroe de las tres guerras por la independencia, continúan haciendo suya la exportación de seguir la marcha, pese a cercos petroleros, amenazas, campañas difamatorias y asfixia económica.

El pasado 20 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación contra el General de Ejército por el derribo de dos avionetas que violaron el espacio aéreo de la Isla en febrero de 1996, un acto que autoridades de Cuba consideran carente de fundamento legal, político y moral y que se suma a la larga lista de agresiones contra la Mayor de las Antillas.

De acuerdo con una breve cronología de las visitas realizadas por Raúl a Sancti Spíritus y publicada por el periódico Escambray digital, el 7 de octubre de 1978 presidió el acto por el aniversario 20 de la constitución del Frente Norte de Las Villas, en Yaguajay, y apenas una semana después, lo haría también en el de las dos décadas del Frente de Las Villas, en El Pedrero, en el territorio de Fomento.

Entre sus periplos más recordados están, a su vez, los que desarrolló el 5, 6 y 7 de junio de 1985 por los ocho municipios de esta región central o el del 28 de octubre de 1989 cuando asistió a la inauguración del Museo Nacional Camilo Cienfuegos, en el norte de la provincia; además de su presencia en los actos centrales nacionales por el 26 de Julio de 2016 y 2024, en el propio escenario que este lunes acogerá la Tribuna Antimperialista.