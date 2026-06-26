Convoca Educación Superior a Red de Jóvenes Investigadores

La Habana, 26 jun (ACN) El Ministerio de Educación Superior (MES) anunció la apertura de la convocatoria para integrar la Red de Jóvenes Investigadores "José Luis García Cuevas", dirigida a estudiantes, profesores e investigadores de hasta 35 años vinculados a instituciones de educación superior y entidades de ciencia, tecnología e innovación.

Según precisó el MES y la Universidad de Cienfuegos desde sus perfiles en la red social Facebook, la iniciativa busca incorporar a jóvenes con desempeño académico e investigativo destacado, resultados relevantes en ciencia y tecnología, y compromiso con la divulgación científica.

El cronograma establece que la recepción de propuestas se realizarán del 17 de junio al 15 de septiembre, la revisión en instituciones de educación superior y entidades de ciencia entre el 15 y el 25 de septiembre, y la evaluación final del 26 al 30 de ese mes.

Los seleccionados serán dados a conocer el primero de octubre, de acuerdo con la convocatoria oficial.

El proceso se desarrolla como parte de los esfuerzos del MES por fortalecer la participación juvenil en proyectos de investigación e innovación, con el propósito de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país.