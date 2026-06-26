Díaz-Canel se incorpora a sesión del Congreso de trabajadores cubanos (+ Fotos)

La Habana, 26 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, se incorporó hoy a la sesión vespertina del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, a la que asisten 759 delegados, 561 de ellos a través de videoconferencia y el resto en plenario.

Al Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) lo acompaña Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del CCPCC; en la sala se encontraban presentes Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde, entre otros dirigentes partidistas y gubernamentales.

Oscar Pérez Oliva-Fraga, vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, expuso a los delegados a la cita de los trabajadores cubanos las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, explicó las modificaciones al Código del Trabajo.

Los debates de la jornada matutina estuvieron centrados en la afiliación a los sindicatos de los trabajadores del sector no estatal, la retribución salarial, el estímulo, la productividad, el compromiso y aprovechamiento de las capacidades, entre otros temas, y se reconoció en estos años difíciles del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, además de energético, impuesto por el gobierno de Estados Unidos, el papel de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora de este Congreso de la CTC, actualizó al mandatario sobre los temas que evaluaron hasta el momento.

En la presentación del informe central, el presidente de la comisión organizadora al Congreso detalló que como parte del proceso orgánico previo al evento se realizaron 74 mil 167 reuniones de colectivos laborales con la participación del 92,2 por ciento de los trabajadores afiliados, en las cuales se recogieron 42 mil 430 planteamientos y propuestas que enriquecieron ese documento.