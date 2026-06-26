Delegados villaclareños participan en XXII Congreso proletario (+ Fotos)

Santa Clara, 26 jun (ACN) Más de 50 delegados villaclareños participan en el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), esta vez en la modalidad de videoconferencia.

El evento se desarrolla desde La Habana con conexión hacia todas las provincias, bajo el lema “Por Cuba juntos creamos”, en un contexto marcado por las amenazas de agresión militar y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Freisman Blanco Machado, representante de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara

Durante su intervención, Freisman Blanco Machado, representante de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, expuso inconformidades respecto a la aplicación de la Resolución 41/23 de la ONAT, cuyo Resuelvo Tercero limita la creatividad de los innovadores por razones legales y conceptuales.

Mario Páez Rodríguez, delegado del sector tabacalero

Los delegados coincidieron en que el movimiento obrero constituye fuerza esencial en las transformaciones de la economía cubana y también las contribuciones sociales que impactan directamente a sectores sensibles.

Por su parte, Mario Páez Rodríguez, delegado del sector tabacalero, resaltó a la ACN el vínculo de los productores villaclareños con la economía no estatal y explicó el impacto social de sus aportes: la reparación de importantes salas del hospital pediátrico José Luis Miranda, la donación de equipos domésticos y de climatización para niños con discapacidad, la entrega de sistemas fotovoltaicos al sector de la salud y alimentos a las casitas sin amparo familiar.

Heroína del Trabajo de la República de Cuba Digna Morales Molina, delegada por el sector del comercio

El debate del Informe de gestión económica y financiera estuvo marcado por la defensa de la Patria y la necesidad de impulsar la producción y fortalecer las empresas.

En ese sentido la Heroína del Trabajo de la República de Cuba Digna Morales Molina, delegada por el sector del comercio, expresó que los trabajadores enfrentan momentos difíciles, pero aseguró que siempre buscan alternativas para sobreponerse a las complejas circunstancias que atraviesa el sector.

Comentó que esa voluntad de resistencia y creatividad se traduce en dedicar cada esfuerzo al pueblo, afirmó que constituye también un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio y explicó que se enlaza con el aniversario 65 del Ministerio del Comercio Interior, como símbolo de compromiso y continuidad revolucionaria.

Esta fue la primera jornada del Congreso en Villa Clara, que continuará mañana con nuevas sesiones de trabajo y debates sobre el papel de los trabajadores en la construcción de un país más justo y próspero.