Avanza Cuba en lucha contra desertificación y sequía

La Habana, 19 jun (ACN) Cuba lanzó una nueva fase de su programa de manejo sostenible de tierras en su lucha contra la desertificación y la sequía, con la incorporación de tres mil hectáreas en las cuencas de los ríos Cauto y Guantánamo-Guaso, informó Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente desde su perfil en la red social Facebook.

El anuncio coincidió en la jornada del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2026, bajo el lema "Pastizales: Reconocer. Respetar. Restaurar", y con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores declarado por Naciones Unidas.

Rodríguez Batista precisó que más de 47 mil hectáreas ya se encuentran bajo prácticas sostenibles, resultado de proyectos iniciados en 2008 con apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y cofinanciamiento nacional.

Investigaciones de los institutos de Suelos y Meteorología, junto a entidades del Ministerio de la Agricultura, identificaron causas naturales y antrópicas de la degradación: variabilidad climática asociada al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, prolongadas sequías en el oriente, sobrepastoreo, quemas no controladas y deforestación.

El programa se coordina desde la Agencia de Medio Ambiente, con participación de productores, expertos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, del sistema bancario y de los ministerios de Educación y Educación Superior.

En 2025, la sequía intensa afectó a 152 municipios del país, y el Instituto de Meteorología reportó amplias zonas en permanencia de sequía, lo que refuerza la necesidad de ampliar las acciones de restauración.

Los productores incorporados al programa han logrado mejorar los recursos naturales de sus fincas, incrementar la calidad y volumen de sus producciones, acceder a mercados de productos orgánicos y fortalecer su capacidad exportadora.