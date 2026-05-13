Un Nuevo Mundo para el reciclaje en Holguín

Holguín, 13 may (ACN) La clasificación y acopio de materias primas, con el objetivo de otorgar un valor de uso adicional, constituye la línea principal de la forma de gestión no estatal Nuevo Mundo, enclavada en la Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca), como parte de una producción cooperada en Holguín.

Miguel Alejandro Torres Pavón, socio único de la mipyme, explicó a la ACN que la entidad mantiene un contrato con la Cervecería Parranda enfocado en la recogida de botellas de esta línea comercial en diversas provincias del oriente cubano, lo que contribuyó a alcanzar un 70 por ciento de reciclaje en la producción empresarial.

Como parte de la iniciativa, la entidad recolecta envases de diferentes formatos, con capacidades entre 900 mil y un millón de botellas mensuales, las cuales se prensan y preparan para el traslado hacia la industria, comentó.

La dinámica del reciclaje cobra vida en casas de compra, puntos de acopio y recorridos diarios de gestores y recolectores, quienes convierten la recogida de desechos sólidos en una fuente de ingresos, a la vez que favorece la protección ambiental.

Torres Pavón significó que Nuevo Mundo es una de las cuatro de su tipo en el territorio nacional, posee grandes capacidades productivas y potencialidades para la exportación, una de las aristas económicas que busca desempeñar la empresa con el objetivo de elevar la infraestructura y el valor comercial.

Marinelis Torres Pavón, administradora de la mipyme, destacó el sistema de recolección mediante la plataforma web www.puntosmonedero.com, estrategia que prevé el pago a los clientes en los centros de acopio a través de una moneda virtual, que permite comprar en puntos de venta habilitados, en su mayoría cervezas y maltas de la marca.

Daniel Mesa Romero, trabajador de la mipyme, refirió que en una jornada de trabajo alcanzan alrededor de ocho pacas de este producto, con un peso aproximado cada una de 300 kilogramos y cerca de 10 mil botellas, incluidas las tapas de los envases.

Nuevo Mundo impulsa la participación ciudadana con gran impacto comunitario y constituye un modelo económico que incluye la recogida de desechos sólidos, mantenimiento y limpieza de instalaciones industriales, iniciativa que reafirma el papel de las nuevas formas de gestión como actores clave en la economía circular y el desarrollo local.