Transformaciones económicas y sociales: que todos busquen soluciones 

Pinar del Río, 1 jul (ACN) Las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en Cuba pretenden que todo el mundo salga a buscar soluciones; y como gobierno tenemos la responsabilidad de conducir la protección social en el país, aseguró hoy Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República.

En visita de trabajo a Pinar del Río, acompañado por varios ministros, insistió en que en un contexto cada vez más complejo las empresas deben buscar sus alternativas, cómo venden en divisas y cómo importan.

El camino no es privatizarlo todo; esto es cualitativo, no puede existir una contradicción entre lo que aprobamos y las acciones empresariales, dijo.

Marrero Cruz informó que antes del 31 de julio se deben implementar 99 de las 176 medidas, vinculadas con desatar todas las fuerzas productivas.

Precisó, en ese sentido, que son las relacionadas con otorgar mayor autonomía a la empresa estatal, flexibilizar la gestión y desarrollo de las formas de gestión no estatal, redimensionar la administración central del Estado, implementar las reformas salariales y los mecanismos de protección social.

Se trata de que los negocios tengan un aporte mayor en el territorio; y debe existir una correlación entre la estrategia de desarrollo municipal y cómo se mueven los actores económicos. Que el municipio determine en qué se necesita invertir, señaló.

Este es un proceso complejo, pero no hay que esperar por La Habana, apuntó el jefe de Gobierno cubano.

Eumelín González Sánchez, gobernador de Pinar del Río, explicó que en la provincia se trabaja en el diseño de siete proyectos para la inversión extranjera, de ellos, tres cumplidos, vinculados sobre todo a la producción de alimentos y de bebidas.

Destacó que más de 180 actores económicos privados realizan algún tipo de acción de responsabilidad social empresarial asociada a servicios públicos y a las comunidades.

Asimismo, el territorio dispone de un polo exportador- importador: La Conchita, emblemática industria que en lo que va de año ha exportado productos por un volumen superior a las 6.2 toneladas.

Manuel Marrero Cruz felicitó a Vueltabajo por merecer la sede del acto central nacional por el 26 de Julio, y resaltó que a pesar de la compleja situación del país, "este es un pueblo que se ha esforzado", añadió.