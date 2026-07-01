Cámara de Comercio acompañará a actores económicos en nuevas medidas

La Habana, 1 jul (ACN) En el necesario acompañamiento de la Cámara de Comercio de la República de Cuba a los actores económicos que la integran, con vistas a la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por el Parlamento, se centraron hoy los debates de su Asamblea General de Asociados.

Las intervenciones de representantes de empresas estatales y mipymes estuvieron antecedidas de conceptos esclarecedores sobre el alcance de las 176 nuevas medidas, expuestos en la apertura del encuentro por Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

El propio funcionario exhortó a adecuar las proyecciones de trabajo del 2026 a esas decisiones, para cuya aplicación además de las normativas jurídicas habrá que tener en cuenta que todas son importantes y responden a principios como transparencia e integralidad.

Antonio Luis Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio, informó que aunque hoy día suman mil 655 sus asociados, la cifra debe crecer por el marcado interés, sobre todo de mipymes (acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa), de pertenecer a esta institución que gestiona vínculos empresariales hacia dentro y fuera del país.

Señaló que para el logro de proyectos o modelos de negocios sostenibles destinados a la exportación, a través de los llamados clústers se puede ofrecer la necesaria preparación de los asociados, establecer alianzas e intercambiar experiencias.

Entre los propósitos de la Cámara en el presente año figuran culminar el ecosistema digital del comercio exterior con la ayuda de la Universidad de Ciencias Informáticas y el Parque Científico Tecnológico de La Habana, profundizar la integración de los registros de importadores/exportadores en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, fortalecer la seguridad jurídica, e impulsar la autonomía y exportación territorial.

De acuerdo con Carricarte, se pretende rescatar rubros exportables tradicionales, facilitar los encadenamientos productivos y consolidar los polos productivos provinciales, asegurando que las mipymes y empresas estatales tengan herramientas reales para internacionalizarse bajo la premisa de que "cada vez más empresas confíen".

Algunos participantes coincidieron en que para todos los actores económicos con las anunciadas transformaciones se abren nuevas y mayores oportunidades de negocios, en igualdad de condiciones, pero se requiere valorar con profundidad y cabal conocimiento cuánto pueden contribuir a superar la difícil situación que enfrenta el país.

En el encuentro Lázara Mercedes López Acea y Roberto Ricardo Marrero, presidentes de los institutos nacionales de Actores Económicos No Estatales y de Activos Empresariales Estatales, respectivamente, se pronunciaron por un mayor acercamiento e intercambios con la Cámara de Comercio y sus asociados.