Pinar del Río: constata Primer Ministro implementación de transformaciones

Pinar del Río, 1 jul (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, constata hoy en Pinar del Río la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país.

Acompañado por 12 ministros, y en presencia de representantes del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno en Vueltabajo, además de directores provinciales, Marrero Cruz insistió en que estas medidas van de lo simple a lo profundo, y la conducción del proceso exige una alta responsabilidad.

Todos estos cambios los hacemos para que nadie tenga trabas en la búsqueda de soluciones propias para su territorio, su empresa, sus trabajadores, su país, aseveró el jefe de Gobierno cubano.

Eumelín González Sánchez, gobernador de Pinar del Río, provincia sede del acto central nacional por el 26 de Julio, explicó que nueve municipios ya cuentan con las condiciones materiales y los permisos para la aprobación de sus mipymes y cooperativas no agropecuarias, y avanzan San Luis y San Juan y Martínez.

Apuntó que Vueltabajo dispone de un polo exportador- importador: La Conchita, empresa que en lo que va de año ha exportado productos por un volumen superior a las 6.2 toneladas.

Asimismo, se trabaja en el diseño de siete proyectos para la inversión extranjera, de ellos tres cumplidos, entre los cuales sobresale la producción de alimentos por contrato en el mercado español, con cinco productos de conservas de frutas.