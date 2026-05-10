Termoeléctrica  Guiteras eleva de a poco la carga

Matanzas, 10 may (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, eleva potencia tras su sincronización, a las 8:38 a.m, con el sistema electroenergético nacional (SEN), informó esta mañana Jorge Gómez, director de producción de la industria.

Según explicó Gómez a la Agencia Cubana de Noticias, la unidad entrega actualmente unos 90 megawatt (MW) al SEN y pudiera escalar hasta los 200 MW al filo del próximo mediodía, en un proceso que todavía demanda máximo rigor técnico y el cual no está exento de riesgos.

En estos momentos nos enfocamos en vigilar cada parámetro y corregir sobre la marcha cualquier defecto que pueda presentarse, además, buscamos ganar en calidad y presión de vapor para elevar la potencia, comentó el especialista, quien resaltó la profesionalidad del equipo de trabajo que integran operadores, ingenieros y otros efectivos.

Precisó también que, durante la parada que inicialmente se estimó para un período de aproximadamente 96 horas, se repararon tuberías en caldera y, como suele ocurrir en este tipo de contingencias, se acometieron otras tareas no menos importantes como la inspección de válvulas y equipos auxiliares para un volumen total de alrededor de 300 acciones correctivas.

En la reparación de la avería en la planta, reconocida como punta de lanza en la generación térmica en Cuba, participaron esta vez trabajadores de las empresas de mantenimiento a centrales eléctricas de Santa Cruz, el Mariel y de la propia instalación.

Ubicada en el occidente del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, la CTE Guiteras destaca entre sus homólogas por consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.