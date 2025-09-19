Roble Blanco amplía sus licores y conquista el mercado en Holguín

Holguín, 19 sep (ACN) La mipyme Roble Blanco ratifica su compromiso como empresa estatal socialista mediante la producción, distribución y comercialización de diferentes bebidas en el territorio holguinero.

Yosvany Delgado Pratts, administrador general de la entidad, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que el objeto social es la recuperación y elaboración de nuevos licores y que, como sociedad unipersonal, su único socio es la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember) de Holguín.

Destacó que la Ember suministra la materia prima necesaria para las elaboraciones, los medios y el local, ubicado en la sede de la misma, y que la nueva forma de gestión asume los procesos de fabricación y comercialización.

Delgado Pratts agregó que en el área fabril se desarrollan ocho líneas diferentes, de gran aceptación por la población, entre ellas el vino tinto, el de pasas, vinagre, ron dorado, crema de vie y varios licores.

Estas bebidas se venden en moneda nacional, de forma minorista y mayorista, además se ofertan en ferias y puntos de venta estatales en la cabecera provincial, lo que ha propiciado la distribución de las mercancías en varias zonas del territorio, subrayó Yosvany.

Agregó que Roble Blanco tiene encadenamientos y contratos con diversas entidades, organismos y otras formas de gestión privadas, con el objetivo de contribuir a la calidad de sus producciones y la diversidad en sus bebidas, y que están abiertos a sugerencias o colaboraciones.

Mediante este contrato, la Ember de Holguín incrementa su capacidad productiva y competitividad para satisfacer las demandas del mercado nacional y la economía local, además de generar nuevas oportunidades de negocio.