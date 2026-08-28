Ratifican actores económicos en Camagüey apoyo a sector educacional

Camagüey, 28 ago (ACN) Representantes de actores económicos estatales y privados del municipio camagüeyano de Florida, ubicado al suroeste de esta ciudad, ratificaron su disposición de apoyar durante el próximo curso escolar, a través de diferentes acciones, a las más de 50 centros con que cuenta la demarcación.

Tal compromiso lo expresaron durante un encuentro con las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba en la localidad, la Asamblea Municipal y el Consejo de la Administración, donde las entidades estatales y no estatales aseguraron que apadrinarán y acompañarán a las instituciones a lo largo de todo periodo de clases.

De igual manera, como parte de los preparativos para el cercano calendario docente, cada organismo o entidad asumirá labores de reparación, pintura, limpieza y otros mantenimientos en la medida de sus posibilidades, indica en su página web la emisora Radio Florida.

Al concluir el intercambio, Marilín Becerra Fernández, subdirectora de Aseguramiento en la Dirección General de Educación en este municipio camagüeyano, agradeció la disposición de los que acudieron a la cita, y ratificó el compromiso de educadores y trabajadores del ramo de garantizar un curso con la mayor calidad posible, agrega la publicación digital.

La educación en la provincia de Camagüey se alista para afrontar el curso escolar 2026-2027, que requerirá de mayor innovación y de potenciar la gestión local a favor de la calidad de los procesos docentes y otras actividades, en medio de un contexto muy difícil, agravado por el bloqueo petrolero del gobierno de los Estados Unidos y las más recientes medidas de la actual administración de ese país para atacar aún más la economía cubana.

La extensa región agramontina prevé el funcionamiento de 690 escuelas de los distintos niveles, y una matrícula superior a los 95 mil 900 educandos.

De igual modo, abrirán los 62 círculos y las 20 casitas infantiles, así como las 21 escuelas especiales y 26 instalaciones pioneriles del territorio.

En reciente visita a la provincia, la ministra de Educación Naima Ariatne Trujillo Barreto, llamó a autoridades, directivos y trabajadores del gremio a potenciar las alternativas que existan en cada localidad, y a gestionar de una manera diferente, en pos de desarrollar con éxito el curso, el cual será difícil, debido a la situación que impone la política agresiva del gobierno de Estados Unidos para asfixiar la economía y el sector energético.

La titular del Ministerio de Educación exhortó también a encontrar y aprovechar las posibilidades que tenga Camagüey, encadenar procesos y actores en torno a la contribución a las actividades docentes y otras de aseguramiento.

De ese hacer integrado, remarcó,dependerá que el territorio haga sostenibles las diversas variantes que se apliquen, todo en beneficio de la educación de niños, adolescentes y jóvenes, y de una de las conquistas más nobles de la Revolución cubana.