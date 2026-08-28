Actualiza Cuba normas para ejercicio de las actividades comerciales

La Habana, 28 ago (ACN) La Gaceta Oficial de la República publicó hoy varias normas destinadas a reordenar el marco legal del comercio interior cubano, en un contexto marcado por el peso creciente de los actores económicos no estatales y la necesidad de simplificar los trámites para ejercer la actividad comercial.

Las disposiciones, que incluyen los decretos 167 y 168, así como varias resoluciones complementarias, fueron presentadas en conferencia de prensa por la titular del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), Betsy Díaz Velázquez, junto a su equipo directivo.

Aida González Bravo, directora de Mercadotecnia del Mincin, explicó que el decreto 167, titulado "Del Comercio Interior", dota al organismo de un instrumento legal que facilita la regulación de las actividades comerciales en todas sus modalidades.

La directiva subrayó que la norma se asienta sobre principios como la transparencia, la sostenibilidad y el interés público, y ratificó que la protección al consumidor se mantiene como una prioridad para el ministerio y sus instituciones.

En el plano operativo, el decreto 168 desarrolla el Reglamento del Registro Central Comercial, con un enfoque en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación.

Arley Raymond Friol, responsable del Registro Central Comercial, explicó que este será de obligado cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas, autorizadas a ejercer el comercio interior.

La norma define qué debe entenderse por establecimiento comercial, instaura la entrega de una declaración responsable para iniciar la actividad y establece que los recintos que no operen en moneda nacional deberán abonar sus licencias en divisas.

Establece, además, un régimen de infracciones administrativas para quienes violen lo dispuesto, en correspondencia con las normas vigentes.

La resolución 23 establece un clasificador de establecimientos comerciales, agrupándolos según sus características y los productos que comercializan al tiempo que fija los requisitos técnicos para las actividades comerciales.

Por su parte, las resoluciones 25 y 195 definen las tarifas aplicables en moneda nacional y en divisas, respectivamente, por los servicios que presta el Registro Central Comercial.

La resolución 15, denominada "Perfeccionamiento del Comercio Mayorista", tiene asimismo un carácter derogatorio, dejando sin efecto normas anteriores.

Durante la conferencia, Yenisleydis Anazagate Traba, directora jurídica del Mincin, explicó que la nueva regulación reduce y adecúa las clasificaciones existentes, define con claridad la red y la cadena comercial, y concede un plazo de 90 días a los organismos centrales del Estado para que adapten sus procedimientos internos.

La ministra Betsy Díaz Velázquez recordó que la actualización normativa responde al predominio de los actores económicos no estatales en las actividades comerciales y se enmarca en las transformaciones económicas y sociales que emprendió el país.

Díaz Velázquez destacó ventajas concretas de las nuevas regulaciones como la simplificación del ordenamiento jurídico y la introducción de licencias integrales que permitan la realización de múltiples actividades en un mismo establecimiento.

El comercio electrónico se incorpora formalmente como una modalidad reconocida y, finalmente, se mantiene la prioridad del empleo, al tiempo que se exige el uso de canales de pago electrónicos como un requisito técnico y formal para poder operar.

Con estas normas, el Ministerio del Comercio Interior busca no solo actualizar el andamiaje legal, sino también reducir las dilaciones burocráticas y responder a una realidad donde los actores no estatales constituyen un pilar del sector sin perder de vista el interés público y la protección de los consumidores.