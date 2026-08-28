Tormenta tropical Dolly se disipa sobre las aguas del Atlántico Central

La Habana, 28 ago(ACN) La tormenta tropical Dolly ha continuado con un rápido movimiento al oeste sobre las aguas del océano Atlántico central, en su trayectoria encontró condiciones atmosféricas desfavorables que han propiciado su debilitamiento progresivo y durante esta mañana ha quedado como una onda tropical, informó hoy el Instituto de Meteorología.

En el tercer y último aviso de ciclón tropical sobre este evento hidrometeorológico, la entidad informó que a las 11 de la mañana de este viernes, su región central se localizó en los 15.0 grados de latitud Norte y los 46.9 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 1610 kilómetros al este del arco de las Antillas menores.

Durante las próximas 12 a 24 horas la onda tropical continuará moviéndose al oeste, acercándose al norte del Arco de las Antillas menores en la noche del sábado y durante el domingo.

A lo largo de su trayectoria las condiciones atmosféricas continuarán desfavorables, por lo que no se espera que el sistema vuelva a alcanzar algún desarrollo tropical.

Este es el último aviso de ciclón tropical que se emitirá sobre este sistema.