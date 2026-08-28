Rescatan en libro la primera batalla judicial de Fidel Castro

Santa Clara, 28 ago (ACN) El libro La primera autodefensa de Fidel, del reconocido periodista y escritor José Antonio Fulgueiras, fue presentado hoy en el Hospital Militar Comandante "Manuel Piti Fajardo" de esta ciudad, como parte de las actividades de la 34.ª Feria Internacional del Libro y en homenaje al centenario del natalicio del líder Histórico de la Revolución Cubana.

Durante el panel de presentación de la obra, publicada bajo el sello de la Casa Editorial Verde Olivo, el autor declaró a la ACN que la obra rescata un episodio trascendental acontecido el 14 de diciembre de 1950, cuando un joven Fidel Castro, con apenas 24 años de edad, asumió su propia representación legal ante el Tribunal de Urgencia de Las Villas en la célebre Causa 543.

Fulgueiras expresó que en aquel juicio en Santa Clara, originado tras las protestas estudiantiles de Cienfuegos contra las arbitrariedades del gobierno de la época, se aprecia el germen del estratega político.

Sostuvo que, casi tres años antes del histórico alegato La historia me absolverá, el joven abogado demostró su capacidad para transformar una acusación por disturbios en una rotunda denuncia contra la corrupción administrativa, la represión policial y las injusticias de la seudorrepública.

El galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Histórico recordó que el proceso culminó con la absolución de Fidel y de su compañero de luchas Enrique Benavides Santos, tras un brillante interrogatorio al jefe de la Policía de Cienfuegos en la antigua Audiencia de Santa Clara, edificación declarada Monumento Local de la República de Cuba.

La publicación constituye el quinto título de Fulgueiras producido por Verde Olivo, lo cual confirma su consagración de más de cinco décadas al rescate de la memoria épica y periodística del país.

Al emotivo panel asistieron el Coronel (r) Roque Ernesto Garrió Andreu, en representación de la Casa Editorial Verde Olivo; Ania Leidy Falcón Abreus, jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido en Villa Clara; y el Coronel Ramiro Guedes, director de la institución hospitalaria militar, de conjunto con trabajadores del centro, combatientes e invitados a la fiesta de la literatura.