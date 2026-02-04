Promueve mipyme soluciones industriales para sectores de Holguín

Holguín, 4 feb (ACN) La mipyme estatal Tauba Holmotor, de Holguín, contribuye a la mejora tecnológica de sectores de la economía mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con entidades de la producción, encaminadas al desarrollo territorial y la gestión sostenible de los recursos.

Dedicada a la fabricación de motores eléctricos, la nueva forma de gestión fortalece sus vínculos con instituciones de la esfera alimentaria, la agricultura y la mecánica, con el propósito de ofrecer soluciones a problemáticas técnicas y materializar innovaciones que optimicen procesos, explicó a la ACN David Matos Guilarte, jefe del taller industrial.

Entre las entidades con las que mantiene colaboración figura la Empresa Productora y Distribuidora de Alimentos, con la cual, a partir del empleo de la innovación, implementa acciones encaminadas a la recuperación de equipamientos destinados a la continuidad de líneas de elaboración, como las guaraperas para la extracción de jugo de caña de azúcar y los carritos empleados en panaderías.

En cooperación con la Empresa LX Aniversario de la Revolución de Octubre (KTP), Tauba industrializa molinos de piedra y forrajeros utilizados en la trituración de yuca y otros renglones agrícolas destinados a la alimentación animal, los cuales son comercializados para el desarrollo de la esfera agropecuaria, acotó.

Con un enfoque integrador, en el que cada parte cumple un rol específico, la entidad adquiere el equipamiento fabricado y se encarga de la instalación del motor, la adaptación de la bancada, en algunos casos del ensamblaje y la venta, lo que ha permitido diversificar sus ofertas.

Matos Guilarte señaló además que, contemplado en el proyecto colaborativo “Agua al pueblo”, impulsan acciones de alto impacto social, como la instalación de bombas que funcionan con paneles solares, entre ellas una ubicada en la comunidad Antonio Maceo y otra en la cooperativa 10 de Octubre, donde existían dificultades en el abasto.

El directivo agregó que, a pesar de las limitaciones económicas agravadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Cuba por el gobierno de Estados Unidos, que representan un desafío debido a la obsolescencia tecnológica y la escasez de piezas de repuesto, cuentan con un colectivo de trabajadores capacitados y comprometidos con la aplicación de la ciencia y la innovación al servicio de las necesidades actuales.

Ubicada en el municipio de Cacocum, esta mediana empresa estatal sustenta su cartera de producciones en el aprovechamiento de materias primas recicladas y de sus capacidades instaladas, premisas que responden a las demandas de la población y contribuyen al fomento económico territorial.