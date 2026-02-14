Prioriza Villa Clara el pago a los jubilados

Santa Clara, 14 feb (ACN) Las máximas autoridades del sistema bancario en Villa Clara informaron este viernes a la prensa que, ante la falta de fluido eléctrico, priorizarán el pago a los jubilados, así como el servicio de canje de divisas y la recepción y emisión de dinero en moneda nacional.

Odalys Gómez Duque y Yovany Morales Cordero, directores del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y del Banco Popular de Ahorro (BPA) en el territorio, respectivamente, aseguraron que ambas unidades realizan todas las operaciones y trámites habituales en su nuevo horario de 9: 00 a. m. a 1: 00 p. m., de lunes a viernes, y los sábados hasta las 12: 00 m.

Los directivos enfatizaron en el esfuerzo que se realiza para atender a la mayor cantidad de clientes en menos tiempo y sin todas las posiciones cubiertas en caja y otras áreas, pues ante la actual contingencia energética han reubicado a parte de su personal, que vive en comunidades alejadas del centro donde laboran.

Gómez Duque insistió en la necesidad de utilizar con más frecuencia los distintos canales electrónicos de pago, pues persiste la tendencia de no poseer el efectivo necesario para reprovisionar los cajeros automáticos y otorgar en caja todo el dinero que el cliente solicita.

Añadió que en los cajeros automáticos se habilita dinero diariamente, excepto los domingos, y la cantidad de efectivo fluctuará atendiendo a la disponibilidad que exista en el banco.

Morales Cordero explicó que el BPA en la provincia trabaja para cubrir todas las cajas habilitadas, en tanto se mantiene en 80 mil pesos diarios y 120 mil mensuales el límite de extracción de cada tarjeta en los cajeros automáticos.

Asimismo, agregó, se labora en la instalación de sistemas fotovoltaicos, que permitan garantizar y optimizar la prestación de varios servicios, aunque, aseveró, no cubrirán la totalidad del consumo de las 45 sucursales.

Osvaldo Bermúdez, director de las Casas de Cambio (Cadeca), detalló que todas sus sucursales también funcionan en el mismo horario del BPA y el Bandec, al tiempo que, aclaró, casi todas las operaciones son en línea, de ahí que por momentos se paralicen debido a problemas de conectividad, sobre todo cuando falla el fluido eléctrico.

Las unidades bancarias de Villa Clara han tenido que reorganizar sus horarios para la prestación de servicios, debido al contexto actual derivado del cerco aplicado al petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos.