Presentarán hoy Red Universitaria de Economía Circular

La Habana, 18 sep (ACN) La Red Universitaria Gestión para el Desarrollo de la Economía Circular se presentará oficialmente hoy a las 9:30 a.m. en el Salón 300 del Centro de Convenciones Varona de la Universidad de La Habana, en esta capital.

Expertos de esa red dieron a conocer a través de un comunicado que la entidad prevé implementar programas académicos en economía circular, promover el desarrollo de Grupos Científicos Estudiantiles en función de proyectos con enfoques de circularidad y sostenibilidad, y desarrollar intercambios académicos, científicos y de buenas prácticas.

Se trabajará, además, en formalizar alianzas estratégicas con entidades certificadoras, expertos y organizaciones nacionales e internacionales, y contribuir a la labor comunicacional y de sensibilización en ese ámbito.

La economía circular representa un paradigma transformador que invita a replantear las formas de producir, consumir y gestionar los recursos, destacó el comunicado.

En el contexto universitario, esta visión ofrece una oportunidad única para integrar y aplicar conocimientos de manera sostenible, con un enfoque innovador y un compromiso real con la formación interdisciplinaria.