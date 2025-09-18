ACN

Presentarán hoy Red Universitaria de Economía Circular

Gabriela Camila Castellanos Mora | Fotos cortesía de la Red Universitaria de Economía Circular
18 Septiembre 2025

La Habana, 18 sep (ACN) La Red Universitaria Gestión para el Desarrollo de la Economía Circular se presentará oficialmente hoy a las 9:30 a.m. en el Salón 300 del Centro de Convenciones Varona de la Universidad de La Habana, en esta capital. 

   Expertos de esa red dieron a conocer a través de un comunicado que la entidad prevé implementar programas académicos en economía circular, promover el desarrollo de Grupos Científicos Estudiantiles en función de proyectos con enfoques de circularidad y sostenibilidad, y desarrollar intercambios académicos, científicos y de buenas prácticas.

   Se trabajará, además, en formalizar alianzas estratégicas con entidades certificadoras, expertos y organizaciones nacionales e internacionales, y contribuir a la labor comunicacional y de sensibilización en ese ámbito.

   La economía circular representa un paradigma transformador que invita a replantear las formas de producir, consumir y gestionar los recursos, destacó el comunicado. 

   En el contexto universitario, esta visión ofrece una oportunidad única para integrar y aplicar conocimientos de manera sostenible, con un enfoque innovador y un compromiso real con la formación interdisciplinaria.