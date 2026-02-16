Posponen XXVI Festival del Habano

La Habana, 16 feb (ACN) El Comité Organizador del XXVI Festival del Habano anunció la postergación de su próxima edición, prevista para finales de febrero, con el objetivo de preservar los más altos niveles de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este encuentro internacional.

Se trata del más importante evento de los puros Premium de Cuba, que cada año reúne en La Habana a aficionados, expertos, distribuidores y medios especializados de todo el mundo para celebrar la cultura, la tradición y el prestigio del Habano.

De acuerdo con el comunicado de la Corporación Habano S.A. la decisión de posponerlo busca garantizar un entorno óptimo para el desarrollo pleno de todas sus actividades, presentaciones y experiencias.

La prioridad del Festival es ofrecer a sus participantes una experiencia integral a la altura de la relevancia y el prestigio que este evento representa a nivel global.

El aplazamiento de su celebración es una medida destinada a proteger dicha experiencia y garantizar su excelencia, recalcó el Comité Organizador en el comunicado.

Una nueva fecha se anunciará oportunamente a través de los canales oficiales del encuentro, en tanto se agradece la comprensión y el continuo apoyo de los distribuidores, patrocinadores, medios y aficionados.

De esa suerte, la mencionada entidad reafirma su compromiso de regresar con una edición que honre la tradición, la pasión y el legado del Habano.

Habanos S.A. es líder mundial en la comercialización de puros Premium tanto en Cuba como en el resto del planeta, y para ello cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más de 130 territorios.

Esta compañía comercializa 27 marcas elaboradas totalmente a mano, entre las que destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann y Trinidad, las cuales cuentan con la distinción adicional de estar amparadas por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Habanos.

La tradicional cita en La Habana se dedica cada año a los puros Premium más famosos del orbe, y aporta millones de euros a través de una subasta en la que participan algunos consumidores del reconocido como mejor tabaco del mundo.

El año pasado el festival registró un récord en la subasta de humidores, al recaudarse en total 16,41 millones de euros, fondos destinados al sistema de salud pública de Cuba.