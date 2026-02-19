Pospone Ministerio de Economía y Planificación atención presencial

La Habana, 19 feb (ACN) El Ministerio de Economía y Planificación informó en el canal de Telegram de los Actores Económicos que la atención presencial a la población, prevista los miércoles en su sede, quedó pospuesta hasta nuevo aviso debido a la compleja situación energética que enfrenta el país.

La entidad precisó que, como alternativa, los usuarios podrán canalizar problemas, consultas o inquietudes relacionadas con la Plataforma de Actores Económicos mediante el correo electrónico soportepae@mep.gob.cu.

Anteriormente, el organismo había informado que la atención presencial en su sede se mantenía cada miércoles, con horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., a partir del 4 de febrero de 2026, y con un límite de personas atendidas según la disponibilidad de especialistas.

El Ministerio ofreció disculpas por las molestias que pueda ocasionar la medida y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.