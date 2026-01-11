Noticias de turismo e industria generaron titulares desde Holguín

Holguín, 11 ene (ACN) El establecimiento de una nueva conexión aérea doméstica orientada a enlazar importantes polos turísticos nacionales y la labor de entidades de la industria para diversificar producciones fueron titulares destacados en la semana que concluye en Holguín.

Los vuelos, que operan dos veces los domingos y vinculan los aeropuertos José Martí, de La Habana; Frank País, de Holguín; y Jardines del Rey, en Cayo Coco, buscan dinamizar el turismo cubano mediante la creación de paquetes que presenten a la Isla como destino integral.

Reinaldo Pavón Pérez, jefe de la Unidad de Operaciones Tierra de la terminal holguinera, informó a la ACN que este servicio, aunque con un enfoque en excursiones turísticas, está disponible para clientes nacionales a través de la agencia de viajes Havanatur.

En otro orden, entidades como la Empresa Dural, especializada en carpintería de aluminio, y la de Cigarros Lázaro Peña concentran sus esfuerzos en diversificar sus ofertas con el objetivo de fortalecer la industria y la economía local.

Perteneciente al Grupo Tabacuba, la fábrica de cigarrillos negros Criollo emplea el polvo y la vena central de la hoja, principales desechos de la producción, en la conformación del tabaco reconstituido, una variedad que se integra como componente adicional en la ligada.

A la obtención de esta materia prima rentable, ecológica y de bajo costo se suma la elaboración de la tabaquina, un insecticida derivado del polvo de la hoja de tabaco, desperdicio también utilizado en compost para fertilizar cultivos de autoabastecimiento, explicó Alexis Heredia Domínguez, tecnólogo principal.

Próximo al Día de la Ciencia Cubana, el 15 de enero, la provincia oriental, que será sede central del festejo, exhibe importantes resultados como el bajo índice de mortalidad infantil en 2025, de 6,42 por cada mil nacidos vivos, el cuarto menor del país.

Con más de seis mil partos realizados, el personal médico demostró su compromiso y alta capacidad profesional al lograr la tasa más baja entre los territorios con más de cinco mil nacimientos.

Mediante la promoción de alianzas, el desarrollo de investigaciones y el impulso de proyectos, avanza la ciencia y la innovación en Holguín, donde destacan aquellos con la participación de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Actualmente se ejecuta un proyecto didáctico destinado a favorecer la protección del medioambiente con la inclusión en programas académicos e integrado a la Tarea Vida.

Desde Holguín también se condenaron los actos injerencistas contra la República Bolivariana de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos que, además de bombardear ciudades y secuestrar al presidente constitucional Nicolás Maduro, amenaza con la intervención política y económica, afrentas a la independencia de la nación.

La solidaridad y homenaje del pueblo holguinero se hicieron presentes al recordar a los 32 combatientes caídos en defensa de la soberanía del país latinoamericano, siete de los cuales eran del territorio nororiental, en el reclamo de niños, jóvenes, trabajadores y miembros de las misiones internacionalistas como el programa Barrio Adentro.