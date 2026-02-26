Materializó empresa de Holguín obras de impacto económico en 2025

Holguín, 26 feb (ACN) La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 17 (Ingeco) de Holguín materializó durante el 2025 un grupo de proyectos destinados a la mejora vial, hidráulica y energética, así como a la recuperación tras los daños causados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba.

Durante el período, la entidad priorizó la rehabilitación de infraestructuras afectadas por el paso del evento meteorológico, la madrugada del 29 de octubre, y la ejecución de obras que facilitan el acceso a objetivos socioeconómicos estratégicos y optimizan la conectividad con provincias y municipios, informó a la ACN Arturo Santiesteban Reyes, director de Ingeco.

Entre los organismos con los cuales trabajaron destacaron el Centro Provincial de Vialidad, el Aeropuerto Internacional Frank País García, la Empresa Cubana de Navegación Aérea y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Con el fin de elevar los estándares de seguridad y la calidad de los servicios de transportación aérea, la constructora, en coordinación con las corporaciones del sector, amplió los márgenes de la pista del aeródromo holguinero y creó la entrada al bloque técnico de la instalación, mencionó.

Santiesteban Reyes señaló que la gestión de la entidad abarcó la intervención en avenidas y calles de alta circulación para favorecer la movilidad terrestre y fortalecer la infraestructura urbana y rural, lo que incluyó la pavimentación y el bacheo en los repartos Dagoberto Sanfield y Zayas, pertenecientes a la cabecera del territorio nororiental.

La institución asumió además el encargo de apoyar la construcción de parques solares fotovoltaicos, fundamentalmente mediante el montaje de mesas y el movimiento de tierra para la creación de viales, franjas de seguridad y mantenimiento de los accesos, explicó.

Dentro de esta estrategia nacional, que promueve el empleo de energía fotovoltaica para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la carga al Sistema Eléctrico, colaboraron en la materialización de granjas solares en La Caridad, en Rafael Freyre, y El Cocal, en Urbano Noris.

Como parte de la recuperación ante las afectaciones del huracán Melissa, Ingeco realizó labores de saneamiento, recogida, carga y acarreo de escombros y desechos sólidos en demarcaciones de Holguín y de la vecina provincia de Guantánamo.

El directivo puntualizó que, previo al impacto del ciclón, ejecutaron acciones preventivas en carreteras estratégicas, entre las que sobresalieron la ruta Floro Pérez-Santa Lucía, el desvío de Serones en la carretera Holguín-Moa, la zona de Toribio en el tramo Palma-Barajagua y otros puntos vulnerables en la vía Moa–Baracoa.

Especializada en movimiento de tierra, pavimentación y producción de hormigón asfáltico, la también identificada como ECOI 17 ostenta una sólida trayectoria que incluye la colaboración internacional en Sudáfrica y Santa Lucía.