Listo Banco Metropolitano para pago del incremento de pensiones

La Habana, 19 ago (ACN) La atención prioritaria a jubilados y pensionados, alternando con el resto de los usuarios que acudan a las sucursales, figura entre las medidas organizativas del Banco Metropolitano (Banmet) en la capital para los días de pago del incremento parcial de las pensiones.

La institución se encuentra ya preparada, y como parte de la protección especial a ese segmento poblacional se ha establecido que su calendario de pago no sufra alteración alguna, y se mantengan las fechas de cobro y los grupos anteriormente definidos.

El grupo 1, que comprende los nacidos hasta 1941, cobrará el jueves 21 de agosto, el 2 (los nacidos entre 1942 y 1947) el viernes 22, el grupo 3 (los nacidos entre 1948 y 1951) el sábado 23, el 4 (los nacidos entre 1952 y 1956) el lunes 25 y el grupo 5, que abarca los nacidos a partir de 1957, cobrará el martes 26.

Una nota del Banco Metropolitano señala que en pos del éxito, agilidad y mejor organización del proceso se garantizará el cobro de las pensiones lo mismo por caja que por cajero automático, teniendo los jubilados y pensionados absoluta preferencia y asesoramiento desde cualquiera de estas vías.

Pese al aumento de los montos a pagar, Banmet garantiza, además, la emisión integra de la pensión o jubilación a cada cliente, durante la jornada que realice la gestión.

Entre el 21 y el 26 de agosto la entidad sostendrá la atención prioritaria a jubilados y pensionados, alternando con el resto de los usuarios que acudan a las sucursales, subraya la información.

El acompañamiento y apoyo en cada momento del proceso a este sensible segmento poblacional, constituye el encargo primero de todos los trabajadores bancarios al frente de la tarea.

La actual medida de aumento parcial de pensiones, efectiva a partir del presente mes, ha generado altas expectativas en los sectores beneficiados, ante lo cual la institución ha decidido reforzar los ya existentes mecanismos de seguimiento especial a dichos grupos.