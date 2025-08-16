La Malta Guajira se impone en el mercado nacional

La Habana, 16 ago (ACN) La Malta Guajira, un producto que comercializa la empresa Cervecería Cubana S.A., se impone en el mercado nacional, según un reciente estudio de marketing realizado por la entidad con sede en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Un comunicado de Cervecería Cubana S.A. al que la ACN tuvo exclusivo acceso expresa que, desde su introducción en el mercado nacional, en noviembre último, en su formato de 500 mililitros (ml), Malta Guajira recibió una notable acogida, pues consumidores de todas las edades expresaron aceptación por la bebida que, además de refrescar, les hace sentir representados.

Los primeros estudios de mercado mostraron una alta aprobación con importantes índices de compra a través de la plataforma web de la empresa en puntos de venta de las formas de gestión no estatal y en las cadenas de tiendas del país.

Claudia Montes de Oca, especialista de comunicación y marketing de la empresa que también produce la cerveza Parranda, dijo que desarrollaron procesos de innovación para ampliar el alcance de la marca y ya comercializan el nuevo formato de 330 ml diseñado como medida justa de consumo individual, destinada a cada miembro de una familia, y fue bien recibida.

Guajira se presenta también como declaración de identidad, expresó la experta y aseguró que para la empresa constituye una prioridad cubrir la demanda del mercado local con su portafolio comercial a través de los diferentes canales de ventas que existen en el país.

Guajira, como Parranda, debe su nombre al resultado de un concurso que propuso la entidad antes de concretar el proceso de fabricación de la refrescante bebida, vinculadas ambas a las tradiciones y la defensa de la cultura y la identidad cubana.