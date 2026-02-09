La banca cubana mantiene operaciones en defensa de la economía

La Habana, 9 feb (ACN) Sobre la continuidad de las operaciones del sector bancario en las actuales circunstancias informó hoy Julia Lilia Delgado Portal, ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), quién ratificó la voluntad de priorizar lo esencial y defender así la economía nacional.

Al comparecer en el espacio televisivo Mesa Redonda, Delgado Portal aseguró que el sistema bancario cubano ha tomado acciones e inversiones en función de determinados ajustes de diseño para atemperar los servicios a las condiciones del país, con aspiraciones a lograr la autosuficiencia energética en las sucursales, para lo cual se han incorporado fuentes de energía renovables en algunas entidades.

Respaldo presupuestario a las principales garantías sociales

Precisó que en función de contribuir al ahorro energético se han ajustado los horarios de atención de determinadas sucursales que no poseen estos soportes, lo cual está siendo divulgado por las redes sociales y sitios de cada banco.

Ante las actuales limitaciones, enfatizó en que se han mantenido los servicios esenciales como los pagos a los jubilados, cobros de servicios y los servicios cambiarios de divisas, entre otros.

Como alternativa, la representante del ramo destacó las potenciales de la digitalización para apoyar el trabajo, como las aplicaciones para la reserva de horarios de atención y las plataformas de pago, en condiciones para incrementar su utilización en correspondencia con las necesidades de la población y disminuir el desplazamiento en el contexto actual.

Para los pagos internacionales, acotó, se mantiene la asignación de divisas a las actividades prioritarias, con especial énfasis en la producción de alimentos y los rublos exportables, además de las facilidades crediticias para la adquisición de sistemas fotovoltaicos, en correspondencia con la política del país hacia la transición energética.