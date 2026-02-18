Instalan paneles solares en instituciones sociales pineras (+Fotos)

Nueva Gerona, 18 feb (ACN) En medio de las tensiones provocadas por el bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba, Isla de la Juventud comenzó a recibir e instalar sistemas fotovoltaicos aislados en instituciones sociales y viviendas rurales aisladas.

La casa de abuelo “Alegría de vivir” y el hogar de ancianos “Francisca Navia Cuadrado” fueron hoy de los primeros beneficiados con la colocación de kits solares de 2.0 kilowatt (kW) cada uno, lo que permitirá garantizar servicios básicos como alimentación, atención médica, ventilación y entretenimiento para los adultos mayores.

Esto es un logro muy importante, porque sabemos las dificultades energéticas que enfrentan el país y el municipio, afirmó la licenciada Daineris Vega Pérez, directora de ambas instituciones.

Por su parte, Wilber Benítez Perdomo —vice intendente— informó que el territorio tiene asignados 41 módulos fotovoltaicos, de los cuales nueve están en el municipio.

Su distribución incluye un puesto médico, un centro de comunicaciones, los hogares maternos y de anciano, las casas de abuelo, las funerarias y una vivienda rural aislada, que no dispone de servicio eléctrico, considerada prioritaria por su vulnerabilidad, apuntó.

En tanto, Osmani Pantoja Gómez —ingeniero y director de la Unidad Empresarial de Base Fuentes de Renovables de Energía y Grupo Electrónico de Emergencia de la Empresa Eléctrica local— explicó que la Isla es beneficiada con estos sistemas fotovoltaicos aislados como parte de un programa nacional de cinco mil sistemas donados por la República Popular China.

Precisó que en una primera etapa se instalarán estos nueve sistemas, de los cuales ya se han montado cuatro en instituciones sociales de Nueva Gerona, mientras los restantes deben arribar la próxima semana para continuar con los emplazamientos.

Cada uno de esos sistemas cuenta con paneles de 2.0 kW de potencia, una batería de fosfato de hierro y litio, cuya capacidad es de 7.0 kW/hora y un inversor híbrido que permite alternar entre energía solar, batería y red eléctrica, explicó.

Expuso que esas características garantizan hasta tres horas de autonomía nocturna y la posibilidad de enfrentar apagones prolongados sin afectar la atención en centros sociales y de salud.

La instalación es posible gracias al esfuerzo conjunto de las empresas Eléctrica, de Telecomunicaciones, ALASTOR Isla de la Juventud RC Copextel y la Mipyme privada Fénix, despliegue que constituye un paso significativo para mitigar los efectos del bloqueo energético y asegurar la calidad de vida de los sectores en situación de vulnerabilidad de la población.