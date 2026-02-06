Impulsa Empresa de Cigarros de Holguín autosuficiencia alimentaria

Holguín, 6 feb (ACN) La Empresa de Cigarros Lázaro Peña, de Holguín, contribuye al bienestar alimentario de los trabajadores y sus familias mediante la implementación de una estrategia de autoconsumo, basada en el desarrollo de huertos y parcelas que fomentan la actividad agrícola en terrenos propios.

En correspondencia con los principios de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional, la entidad aprovecha cada espacio disponible dirigido a la producción de hortalizas y viandas como labor secundaria, explicó a la ACN Alexis Heredia Domínguez, tecnólogo principal.

Entre las áreas habilitadas se encuentra un organopónico del que obtienen, con la participación de los obreros, ají, zanahoria, rábano, tomate, lechuga, col, acelga y plátano, precisó.

Los resultados de ese esfuerzo se reflejan en el autoabastecimiento del comedor obrero, que beneficia a alrededor de 500 personas, y a la Casita Infantil Los Criollitos, la primera de su tipo en la provincia, donde se elaboran de manera independiente la merienda y el almuerzo de los pequeños.

Para reconocer el esfuerzo colectivo y parte de la atención al personal, la producción restante se destina a la comercialización interna entre la plantilla orientado al consumo familiar.

Heredia Domínguez destacó, además, que parte de las áreas de la empresa están dedicadas al cultivo de plantas medicinales y ornamentales, como rosas, margaritas y azucenas, de las cuales se elaboran arreglos florales empleados en reconocimientos y eventos.

Otro orgullo de la fábrica es el Bosque Martiano, que conserva casi todas las especies de árboles mencionadas por José Martí en su diario de campaña, sitio donde se realizan actividades con niños, abuelos y vecinos de la comunidad vinculadas a la ciencia, la tecnología, el medioambiente y la obra del Apóstol cubano.

Dentro del enfoque en la sostenibilidad, el tecnólogo acotó que emplean el polvo de tabaco, desechado por la industria, en la elaboración de compost orgánico para fertilizar las áreas verdes.

A 25 años de su creación, la Empresa Lázaro Peña, perteneciente al Grupo Tabacuba, produce y comercializa de forma mayorista cigarrillos negros y rubios bajo las marcas Criollos y Aroma, que representan el 60 por ciento de la demanda nacional, sustentando su desarrollo en la ciencia y la innovación como pilares de soluciones sostenibles y eficientes.