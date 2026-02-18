Holguín fortalece producción tabacalera con energías renovables

Holguín, 18 feb (ACN) La fábrica Jesús Feliú Leyva de Holguín implementa un cambio de matriz energética en su base de procesos mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos que sostienen las capacidades de producción del tabaco para la exportación.

José Alberto Osorio Leyva, especialista de la industria, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que la adopción de estas medidas garantiza la autonomía de la entidad respecto al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y reduce el consumo de combustibles fósiles.

Informó que desde su puesta en marcha se trazan estrategias para aumentar la potencia y ampliar la cantidad de paneles con el objetivo de extender el servicio hacia áreas de mayor requerimiento energético, imprescindibles en el procesamiento y la calidad del tabaco.

Como parte de las acciones, el especialista refirió que se prioriza el proceso de manufactura, siendo esta fábrica la mayor de la provincia, además de garantizar el trabajo de oficina el tiempo indispensable y excluir equipos de alto consumo.

Estas condiciones están dirigidas a lograr la sostenibilidad eléctrica en la fábrica, una de las más grandes de su tipo en el país, y con ello incrementar la exportación de este rubro mediante la producción ininterrumpida durante la jornada laboral, destacó Osorio Leyva.

En la entidad se elaboran tabacos de rama y picadura destinados al mercado nacional y a Habanos S.A., compañía con sede en la capital que los comercializa por marcas a nivel mundial con materias primas de origen cubano.

Perteneciente a la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido del Tabaco, la fábrica fortalece sus producciones mediante el aprovechamiento de fuentes renovables como parte del programa nacional de energías limpias y de sostenibilidad eléctrica con medios propios, lo que asegura procesos laborales continuos y garantiza la exportación en la agroindustria tabacalera.