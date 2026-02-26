Fortalece empresa en Holguín vínculos con sectores priorizados

Holguín, 26 feb (ACN) Con el objetivo de fortalecer la gama de ofertas prestadas, la Empresa Filial de Servicios Automotores EISA Holguín diversifica su objeto social mediante vínculos con los sectores priorizados de la salud, energía, recursos hidráulicos y la industria.

La entidad tiene entre sus funciones la rehabilitación y mantenimiento de equipos, partes y piezas del transporte público e institucional de la provincia y ha ampliado sus prestaciones a nuevos clientes, lo que asegura la estabilidad de sus operaciones, declaró a la Agencia Cubana de Noticias Tania Portelles Hernández, directora económica de EISA.

Refirió que entre los trabajos alternativos figuraban el montaje de mesas de paneles fotovoltaicos, como en el parque solar de Serones 2, la asistencia a emprendimientos particulares y la comercialización de artículos de ferretería.

Comentó que sobresalen la reparación de ambulancias, vehículos de servicios comunales y recursos hidráulicos, además de ómnibus para la transportación de personal, en dependencia de la disponibilidad de insumos en la entidad.

La directiva destacó que poseen varios talleres especializados en diferentes ramas, lo que favorece la integridad de los requerimientos automotores, uno de los cuales está ubicado en el municipio de Moa, dedicado a chapistería, mantenimiento, pintura, fregado de vehículos y otros.

Puntualizó que el taller radicado en Mayarí ejecuta la rehabilitación de piezas de la Industria del Níquel, a través del maquinado de tornillos, ejes, tuercas y rodillos que contribuyen al desarrollo de las funciones propias de la industria.

En la dirección de la empresa se ubican los talleres de chapistería y pintura, asistencia técnica y automotor para el desarme de vehículos, maquinado, así como una ponchera, cuyos trabajos se prestan además a personas naturales mediante pagos electrónicos, explicó Portelles Hernández.

EISA Holguín asume socialmente el reacondicionamiento y mantenimiento del transporte público, a lo que suma otras utilidades de acuerdo a la existencia de materias primas necesarias en esta actividad.