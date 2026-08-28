Formatur en Holguín extiende capacitación a actores económicos

Holguín, 28 ago (ACN) El Centro de Capacitación del Turismo (Formatur) en Holguín amplía su gama de servicios a nuevos actores de la economía como parte de un programa de transformación y superación de capacidades en la atención a clientes de diversos sectores.

Manuel Germán Menéndez Pérez, especialista de la institución, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad garantiza la máxima acreditación en los procesos vinculados con la atención al cliente en diferentes áreas, con experiencias en el tratamiento a entidades hoteleras, elemento decisivo en la competencia en el mercado actual.

Entre las capacitaciones disponibles figuran los sectores de alojamiento, servicios de alimentación, bebidas, recreación, animación turística, técnicas comerciales, guías de turismo e idiomas extranjeros, entre otros.

Precisó que las transformaciones aprobadas recientemente incluyen un grupo de actividades integradas por personal habilitado, como las agencias de viaje, cuyos guías turísticos deben contar con la certificación correspondiente.

Agregó que la institución garantiza la máxima calidad en cada especialidad, la cual cuenta con un perfil profesional y grados de superación que fomentan la competitividad, sustentada en la experiencia y la preparación del personal.

Menéndez Pérez refirió entre los perfiles comunes los de gestión de recursos humanos, administración económico-financiera y conducción de la ciencia, la tecnología y la innovación, orientados a fortalecer la calidad y la profesionalidad de los actores económicos holguineros.

Formatur asegura la formación de la fuerza laboral calificada en la gestión de procesos dentro de las entidades turísticas del país.

Su claustro en Holguín está integrado por 34 profesores con nivel de máster y especialización en servicio al público, elemento que avala la solidez académica de sus programas de capacitación.