Ofrece la Feria del Libro en Villa Clara intensa jornada sabatina

Santa Clara, 29 de ago (ACN) Tras un viernes marcado por importantes debates teóricos y presentaciones como la del volumen La primera autodefensa de Fidel y las acciones del festival Timbalaye, la 34.ª Feria Internacional del Libro en Villa Clara despliega hoy un abarcador programa en el Centro de Promoción para la Cultura Latinoamericano y otras subsedes del territorio central.

Durante la jornada precedente, la fiesta de las letras atrajo a numerosos lectores hacia espacios como el Hospital Militar "Comandante Manuel Piti Fajardo", la librería de Artex y los predios de la UNEAC, donde convergieron paneles sobre historia patria, oralidad campesina y pensamiento filosófico contemporáneo.

Para la mañana de este sábado, la agenda literaria contempla la presentación del catálogo de Totí Ediciones a cargo del escritor Alpidio Alonso, así como el lanzamiento del texto Contar lo incomprensible, de Ricardo Riverón Rojas.

Asimismo, el intelectual Enrique Ubieta introducirá los más recientes números de la revista Revolución y Cultura, mientras que el sello Sed de Belleza exhibirá sus novedades en formato e-book y verán la luz las publicaciones locales Violas y el número 91 de Umbral, dedicado al centenario de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara.

En el horario vespertino, la programación destaca la presentación de la obra Con Fidel la villa fue más clara, del cronista José Antonio Fulgueiras, seguida por el panel teórico "Bell Lara y la constancia del pensamiento revolucionario", espacio que contará con las intervenciones de los académicos Alicia Acosta, Rafael Plá León y Yadira García.

De igual forma, el público podrá acceder a lanzamientos de narrativa e historia local como Crónicas remedianas, de Mauricio Escuela, y Miguel Jerónimo Gutiérrez: patria y poesía.

Serguey Pérez Pérez, director provincial de Cultura en esta central geografía, declaró a la ACN que la propuesta sabatina está concebida para abarcar diversos géneros y soportes, articulando el formato impreso tradicional con las facilidades de los entornos digitales.

Aseguró que la confluencia de reconocidas figuras de las letras nacionales con los creadores del territorio ratifica a Santa Clara como una plaza viva e indispensable para el pensamiento y la promoción del libro en el país.