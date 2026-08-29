Presentan publicación El Sacapuntas en Feria del libro de Cienfuegos

Cienfuegos, 29 ago (ACN) La XXXIV Feria Internacional del Libro en la provincia de Cienfuegos acoge hoy, en la biblioteca provincial Roberto García Valdés, el boletín El Sacapuntas, de promoción y crítica literaria.

En su dossier central esta publicación visibiliza las composiciones galardonadas en el Premio Nacional de Poesía de Amor Cantor de las cosas que no mueren, un concurso auspiciado por el Centro de Promoción e Investigación Literarias Florentino Morales y del Centro Provincial del Libro y la Literatura.

También recopila las novedades editoriales de Ediciones Mecenas, y los resultados de los premios de la crítica Ricardo Llaguno, en las categorías de Ciencias Sociales y Literatura de ficción.

Además el boletín publica las bases de la convocatoria para la Jornada de Investigación Histórica y Literaria Florentino Morales 2026, que convoca a investigadores y críticos del país a participar en sus próximas ediciones.

La creación literaria y el pensamiento crítico en Cienfuegos y Cuba es el contenido principal de El Sacapuntas en los años que lleva de existencia.