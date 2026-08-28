Memorias sobre Fidel en inicio de 34 Feria del Libro en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, 28 ago (ACN) Una conferencia sobre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana, y las múltiples memorias que atesora el pueblo de Sancti Spíritus de sus visitas, dejó inaugurada hoy, en esta ciudad, la 34 Feria del Libro, cita que se dedica especialmente al centenario del natalicio del Guerrillero del Tiempo.

La presencia de Fidel en territorio espirituano, incluida su entrada triunfal a la otrora villa en 1959, y las huellas gráficas, testimonios y otros testigos documentales y orales de esos acontecimientos fueron abordados por los historiadores e investigadores Ramón Reigosa, Guillermo Luna y José Andrés Álvarez, ante un auditorio que pudo conocer en tiempo presente la trascendencia de esos momentos.

Son instantes imborrables de un hombre de talla mayor, de un pensamiento de avanzada, de acciones concretas cuando se trataba de solucionar una problemática, de una manera de comunicarse con el pueblo que se transformaba en una confianza plena, por la forma de decir y actuar, detalles todos muy arraigados en quienes lo vieron, escucharon, estrecharon su mano y compartieron ideas y que urgen ser multiplicados a la luz de estos tiempos, subrayó Reigosa.

La Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, institución desde donde el 6 de enero de 1959 el líder rebelde se dirigió a los hijos de esta tierra en su tránsito triunfal hacia La Habana, acogió este viernes el intercambio.

Desde la mañana de este 28 de agosto, todos los sitios previstos para la venta en la zona más antigua de la localidad comercializan los libros y otros materiales didácticos, con ejemplares de literatura universal, para jóvenes y niños y con la novedad de poder realizar los pagos por las plataformas digitales EnZona y Transfermóvil.

En la jornada inaugural de la feria abrió sus puertas el stand de Ediciones Luminaria en su sede de la Casa de la Trova, espacio en el que se rindió homenaje al poeta espirituano Manuel González Busto, autor reconocido junto a Jorge Silverio Tejera en el capítulo de la cita en estos predios.

También, en la propia biblioteca la novela El día que me quieras, del escritor Julio M. Llanes, fue protagonista de una Exposición de crítica literaria; mientras, en la sede del Comité de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio sesionaron los paneles Grandes aventuras de la arqueología y la espeleología y Jorge Godofredo Silverio Tejera: de la literatura a la historia.

Complementaron las propuestas de la mayor fiesta de las letras impresas aquí la apertura de la muestra colectiva Catarsis, en el Pabellón Juvenil, y la proyección de varios filmes en el cine Conrado Benítez .

Según se dio a conocer en la conferencia de prensa previa a la arrancada de la feria, en medio de un contexto difícil para la Isla, los organizadores en este territorio central optaron por un evento donde las manifestaciones del arte son un complemento importante del programa que se extiende hasta el día 30.