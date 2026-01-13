Evaluó Ministro de Transporte producción de ómnibus en Artemisa

La Habana, 13 ene (ACN) Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, recorrió la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama (Caisa), ubicada en Guanajay, Artemisa, para chequear el cumplimiento de acuerdos y las proyecciones de trabajo del año recién iniciado, informó el periódico de la occidental provincia, El Artemiseño.

Durante la visita, el titular estuvo acompañado por Henry Rodríguez Terrero, director de la Empresa de Transporte de La Habana, y recibió información de Iosvany Frías Álvarez, director general de Caisa, sobre las limitaciones que afectaron la entrega de ómnibus destinados al sistema de transportación de pasajeros de la capital.

Prolongadas interrupciones eléctricas y dificultades con el suministro de combustible en el segundo semestre de 2025 impidieron cumplir los plazos establecidos para la entrega de los vehículos.

Frías Álvarez explicó que la empresa recibió un donativo de la República Popular China con partes y piezas para reparaciones, mientras otras se producen en la propia entidad o se contratan a la industria nacional.

Pablo Horta Galán, director técnico de Caisa, señaló que iniciaron los trabajos con el modelo 6118 de la marca Yutong, de tipo rígido, cuya reparación resulta menos compleja por haber sido ensamblado previamente en la empresa y contar con manuales y experiencia de los obreros.

El plan de producción contempla 60 ómnibus rígidos y 40 articulados, para completar un centenar de vehículos en 2026.

En su recorrido por las áreas de montaje, Rodríguez Dávila constató la calidad de los equipos terminados y anunció que la dirección de la empresa se comprometió a entregar los primeros ocho ómnibus en el mes en curso.

El ministro felicitó al pueblo y a los transportistas artemiseños por el aniversario 15 de la provincia y destacó las proyecciones de trabajo en los viales para mejorar su calidad.

Caisa, única ensambladora de ómnibus en Cuba, constituye un polo industrial estratégico para la modernización del transporte público, la sustitución de importaciones y la garantía de servicios de movilidad para la población, bajo la supervisión del Ministerio de Transporte.