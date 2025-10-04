Encuentro de Turismo Rural acogió a participantes de 22 naciones

La Habana, 4 oct (ACN) Participantes de 22 naciones del mundo se dieron cita en el X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural que finalizará hoy de manera oficial en el Salón Arcos de Cristal del Cabaret Tropicana, de esta capital.

Durante el evento, que se desarrolló en la región occidental de Cuba, se realizaron recorridos por diferentes lugares de interés como el Valle de Viñales, la Finca de Héctor Luis, el Complejo Turístico-Comunitario Las Terrazas, la finca Vista Hermosa y la Universidad Agraria de La Habana.

Las jornadas sirvieron para abordar diversas temáticas, entre ellas, los avances del agroturismo y otras formas de turismo en Iberoamérica, oportunidades y casos de éxitos en el sector cubano, el turismo de negocios y el empleo de la Inteligencia Artificial en el área rural.

El X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural permitió a Cuba mostrar sus paisajes, conocimientos, gastronomía campesina, proyectos agroecológicos y su red de actores rurales que, con creatividad y pasión, trabajan día a día por un modelo turístico más justo y resiliente.