Empresa mecánica diversifica producciones en Holguín 

Holguín, 14 ene (ACN) La Fábrica de Combinadas Cañeras LX Aniversario de la Revolución de Octubre (KTP) de Holguín diversifica sus producciones con el propósito de mantener su funcionamiento y transitar hacia un nuevo objeto social y prestaciones de calidad dentro de la economía territorial.

Entre los proyectos de alto impacto que acomete la empresa destacan las reparaciones de cajas de ampirol empleados en la recogida de desechos en comunidades, las casillas ferroviarias utilizadas en el traslado de la canasta básica y dos coches motores destinados al transporte de personal hacia zonas distantes de la cabecera provincial.

Dania Betancourt Peña, directora de negocios en KTP, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que poseen vínculos con el sector de la salud para la reparación, producción y mantenimiento de recursos de las instalaciones médicas, como camillas, portasueros, limpieza de áreas y otras soluciones ofrecidas a los hospitales Universitario Docente Vladímir Ilich Lenin y Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín.

Agregó que KTP ejecuta proyectos alternativos como la elaboración de piezas y artículos utilitarios comercializados en el punto de venta habilitado en la instalación, entre ellos carretillas multiusos, hornillas de carbón y otros utensilios.

La directiva señaló que se realizan servicios de reparación de un limpiador de playas y un carrito de paseo turístico, a partir de los cuales se desarrolló una ingeniería inversa con vista a la fabricación de otros modelos de este vehículo mediante encadenamiento empresarial con actores económicos del territorio.

También abundó en los programas de construcción de casas con el empleo de contenedores marítimos, el arreglo de bazucas para la fumigación antivectorial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología y la fabricación de piezas de repuesto dirigidos a la industria sideromecánica.

La fábrica KTP transita hacia un nuevo objetivo de producción, venta y prestación de servicios y, como parte de su reconversión, establece encadenamientos y vínculos que permiten la eficiencia fabril, el aseguramiento logístico y el aprovechamiento de recursos.