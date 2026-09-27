Empresa habanera aporta al desarrollo de parques fotovoltaicos

Fidel Rendón Matienzo | Foto: María del Carmen Ríos Zulueta , comunicadora de la empresa Camilo Cienfuegos

La Habana, 27 sep (ACN) La Empresa Industria Electrónica (EIE) Camilo Cienfuegos, de esta capital, continúa aportando al desarrollo y funcionamiento de los parques fotovoltaicos, lo cual se reafirmó en su Fórum por la Innovación, correspondiente al 2026.

María del Carmen Ríos Zulueta, especialista en Comunicación en esa entidad del municipio habanero de Boyeros, informó a la Agencia Cubana de Noticias que tres de los trabajos premiados por el jurado están en sintonía con esa estrategia.

Uno de ellos, merecedor del primer lugar, se titula Análisis integral de viabilidad, éxito e impacto económico de los parques fotovoltaicos verticales (en la referida empresa), de gran utilidad ante la necesidad de diversificar las fuentes de generación energética, de aprovechar espacios subutilizados (fachadas) e integrar soluciones energéticas a la llamada arquitectura corporativa.

Su autor, Jorge Miguel Caballero Álvarez, valora la experiencia de la EIE Camilo Cienfuegos en la instalación y operación de ese tipo de parques fotovoltaicos, con una potencia total en kilovatios hora pico (kWp), durante el período 2025-2026.

El jurado del Fórum otorgó el segundo premio al trabajo Sistema de gestión y monitoreo de parques fotovoltaicos, de Luis Daniel Zubizarreta Castaneda.

Con esa innovación se obtuvo un prototipo funcional que permite la adquisición automática de datos en tiempo real, la visualización en un dashboard centralizado y la generación de alertas tempranas, entre otros aportes.

La multimedia educativa Electrónicos del Futuro, de un equipo de autores, es el tercer trabajo premiado y deviene una herramienta informática para la formación vocacional, a través de los círculos de interés, y la innovación en la mencionada empresa.

Aborda la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los educandos del segundo ciclo de una escuela primaria cercana a la entidad.