Premio del Barrio para Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas 

Matanzas, 28 sep (ACN) El colectivo del Hospital Militar Clínico Quirúrgico Docente Doctor Mario Muñoz Monroy recibió hoy el Premio del Barrio, entregado por Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), a 66 años de creada la organización de masas.

Respaldan el lauro, el apoyo activo a las tareas de la comunidad, la formación de profesionales capaces de asumir importantes responsabilidades, la rápida respuesta ante emergencias sanitarias, así como la participación del personal médico en misiones internacionalistas.

Conscientes de que el barrio es el escenario principal donde se demuestra el amor a la patria y se enarbola la unidad, los trabajadores de la institución reafirmaron su compromiso con la defensa de Cuba, especialmente en el Año del Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Oportuno devino el espacio para reconocer a un grupo de jóvenes y trabajadores del "Mario Muñoz Monroy", destacados por su quehacer diario en función de aportar esfuerzos desde su posición de dirigentes de base, a la más grande organización de masas del país.

Hernández Nordelo destacó que escuchar la larga hoja de servicio a la Revolución protagonizado por los profesionales del prestigioso centro, brinda la certeza de que entregarles esta distinción, en la amplitud de la jornada de celebraciones, supone para los CDR un orgullo inmenso.

Participaron en el acto de entrega del reconocimiento Maridé Fernández López, jefa de Oficina que atiende la Unión de Jóvenes Comunistas y las Organizaciones de Masas en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC); Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Matanzas; Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, y otras autoridades políticas y gubernamentales.