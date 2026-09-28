El abrazo de Matanzas a un héroe querido

Matanzas 28 sep (ACN) Resuenan en esta ciudad las palabras de agradecimiento a Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, tras la huella impregnada durante su visita por estos días en las comunidades de Matanzas, en ocasión del aniversario 66 de creados los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Resaltó la voz temblorosa de Miriam Cordero Alcántara, vecina de la Atenas de Cuba, ante el orgullo de escuchar a Hernández Nordelo al otro lado del teléfono, confesó que no esperaba que el héroe, querido en su hogar, dedicara ese instante a preguntar por la familia aún en tiempos difíciles.

Cuenta la abuela de 78 años de edad, que solo atinó a recordarle al coordinador nacional de los CDR lo presente que a pesar de la distancia, estuvo hasta su regreso a Cuba, el 17 de diciembre de 2014, así como también cuánto quiere a sus pequeños y a su esposa Adriana Pérez y como le alegra ver las fotos de la familia en redes sociales.

Entre los cederistas también permaneció Marylin Almeida Sosa, emocionada ante la oportunidad de tener una foto con el también Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando en su barrio se alistaban para celebrar la entrega y el compromiso de sus vecinos con la organización fundada por Fidel Castro Ruz.

Confesó que su sueño era poder guardar una foto con Gerardo, ante la coincidencia de compartir cumpleaños con el tradicional festejo que comienza en los barrios de Cuba el 27 de septiembre, entonces, entre caldosa, dominó y cubanía, Almeida Sosa tuvo ese regalo esperado por tanto tiempo.

Aquí tienes una casa cederista, afirmó Anilda Ruiz durante la visita del papá de Gema, Ambar y Gerardito a su hogar, dispuesto siempre a abrir las puertas cuando se trata de amar a la Patria desde el quehacer diario y la unidad construida en cada comité.

Este lunes muchos llegaron a casa con la mirada brillante, un momento especial inmortalizado en el lente del móvil y la sonrisa de uno de los Cinco Héroes grabada para siempre en el pecho, Matanzas abrazó a Gerardo, porque la sencillez y la humildad solo se pueden premiar con el cariño de un pueblo.