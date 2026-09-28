Se formó la tormenta tropical Hanna

La Habana, 28 sep (ACN) El Instituto de Meteorología de Cuba informó hoy sobre la formación de la tormenta tropical Hanna, que tuvo lugar esta mañana en aguas del océano Atlántico central.

La posición de Hanna fue fijada en los 36.6 grados Norte y 50.4 grados Oeste, a unos mil 400 kilómetros al este-nordeste de Bermuda, según reporte del Instituto en su perfil en Facebook.

Con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h) y rachas superiores, la tormenta tropical se mueve al Este, con una velocidad de traslación de 26 km/h.

El organismo tiene una presión central de mil seis hectopascal y no ofrece peligro para Cuba, solo es de interés para la navegación en el área, puntualizó Meteorología.