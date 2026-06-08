Empresa de materias primas reduce impacto ambiental en Holguín

Holguín, 8 jun (ACN) La Unidad Empresarial de Base (UEB) de Recuperación y Venta del municipio Holguín consolida su aporte a la economía circular y medioambiental con el objetivo de lograr un equilibrio biológico y la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Yovany Gámez Pérez, director de la UEB, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad fortalece vínculos con la población y los centros generadores de residuos, con el propósito de evitar materiales reciclables en vertederos y, con ello, focos contaminantes.

Como parte de la estrategia, se crearon puntos móviles integrados por trabajadores de la entidad que rotan por circunscripciones y consejos populares en búsqueda de materias primas reciclables, incluidas áreas de difícil acceso, señaló.

Con la recogida de botellas, cartón, papel, metales y otros materiales, la empresa aprovecha el valor económico de los desechos y obtiene nuevos insumos a partir de la materia prima recolectada.

El directivo explicó que el mecanismo se integra a las estrategias de economía circular mediante el uso responsable de los recursos, la reutilización y la reincorporación de insumos, así como la recogida con triciclos eléctricos que evita la dependencia de combustibles fósiles.

Gámez Pérez agregó que el proceso genera encadenamientos productivos y protección a la salud de las personas, debido a la reducción de malos olores, proliferación de vectores y deterioro de espacios públicos.

La Empresa de Recuperación de Materias Primas de Holguín aplica diversas estrategias comerciales que abarcan la recolección de desechos generados por la sociedad, instituciones, industrias y fábricas del territorio, herramientas que sostienen un modelo de desarrollo más limpio, eficiente y circular.