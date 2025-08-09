Ejecutó más de 400 millones de pesos constructora de Granma

Bayamo, 9 ago (ACN) La Empresa de Construcción y Montaje (ECM) de la oriental provincia de Granma ejecutó en la primera mitad del actual año 2025 una producción valorada en 423 millones 310 mil 400 pesos.

Dicha cifra sobrepasa en 140 millones 600 mil pesos lo planificado para la etapa, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias Anne Marie Legrá Albert, comunicadora institucional de la entidad perteneciente al Ministerio de la Construcción.

Destacó la contribución al montaje de parques solares en los municipios de Bayamo, Niquero y Río Cauto, todos concluidos y en explotación, aunque el tercero no está oficialmente inaugurado.

También sobresalen, dijo, aportes a importantes objetivos territoriales del programa de desarrollo arrocero, la Empresa Laboratorio Biológico Farmacéutico, el grupo BioCubaFarma, la Industria Química y el sector de Recursos Hidráulicos, así como CubaNiquel, en la vecina provincia de Holguín.

Aunque concebida para ejecutar grandes obras industriales, de conformación de carreteras y su asfaltado, la ECM granmense, de nombre comercial Coingex, acomete, además, edificación de viviendas en la geografía local y en la ciudad Santiago de Cuba, agregó.

Componen la entidad seis brigadas constructoras y unidades empresariales de base de Logística y Mantenimiento, de Servicios a Trabajadores, de Capacitación y de Apoyo.

Recientemente, en el acto central de Granma por el aniversario 72 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el buen hacer de Coingex mereció el reconocimiento de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma.