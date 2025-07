Díaz-Canel: sin generar riquezas, difícil ordenar la economía

La Habana, 14 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, afirmó hoy que si no se generan riquezas en medio de las actuales condiciones complejas, no hay manera de ordenar la economía.

Alrededor de esto versan las prioridades del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, subrayó ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, tras profundas intervenciones de sus diputados sobre el comportamiento de la economía cubana en el primer semestre, expuesto por Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación.

Lo que hoy ingresa el país no alcanza para comprar los elementos fundamentales de materias primas que necesitamos para elevar la producción nacional, ni para comprar productos elaborados o semielaborados que nos pongan en la alternativa de tener un mercado en moneda nacional que recoja circulante, expresó Díaz-Canel.

Señaló el imperativo de que los llamados esquemas cerrados de financiamiento reactiven la producción y sobre todo las exportaciones, en aras de más ingresos, y así puedan seguir creciendo y poniendo dinero a la cuenta central.

El jefe de Estado recordó que uno de los acuerdos del último pleno del Comité Central del PCC es que se conozca qué y cuál es el contenido del programa de Gobierno, en el cual hay respuestas para todas estas cosas que se están planteando, sostuvo.

Los cómo son los que se están diseñando y se están promoviendo, pero si todos conocemos ese programa, y nos sentimos más comprometidos y damos la posibilidad de participación, creo que también saldrán nuevas ideas y propuestas para también perfeccionarlo, hacer ajustes necesarios e ir en una dinámica mayor de construcción.

El mandatario cubano destacó que sus visitas a los territorios reafirman siempre la convicción de que "sí podemos salir adelante", por lo que están haciendo grupos de colectivos, con un liderazgo más participativo que tiene en cuenta los criterios y la intervención de los trabajadores en las tomas de decisiones.

¿Cómo podemos producir más, en la medida y en escala que podamos, con lo que tenemos ahora?, preguntó, e insistió en la necesidad de enfocarse más a la exportación, a obtener más ingresos en divisas, sustituir importaciones, romper la mentalidad importadora, y defender más la producción.

Generalmente esos colectivos que lo hacen y lo logran, incrementan también los ingresos, la utilidad y los salarios; sus trabajadores empiezan a tener más bienestar y el lugar donde están enclavadas tales empresas empieza a tener otro desarrollo.

Según el Primer Secretario del Comité Central del PCC, hay otros esquemas, exportadores, que han contado con otras posibilidades, pero que igualmente van consolidando resultados, como es el sistema completo del tabaco, el cual beneficia desde el productor hasta el exportador.

Constantemente están yendo a los centros de investigación, a las universidades, a ver qué innovaciones pueden aportar, y esos son los que rompen bloqueos, los que son inspiradores, acotó.

Las cosas que aprobemos, dijo, no pueden tener solo el enfoque del control, sino el enfoque del incentivo, de la motivación, de la promoción, del fomento para el desarrollo de la actividad económica.

Además de este concepto, nos tenemos que apropiar de la convicción de que vamos a comer lo que seamos capaces de producir, más que lo que podamos importar, advirtió el Presidente cubano.

Aseguró que el país no renuncia a importar alimentos, pues seguirá subsidiando a personas en una situación de vulnerabilidad o de desventaja; pero no podemos depender tanto de la canasta familiar normada, porque esa divisa que estamos ingresando, que es pobre y es el principal problema de la economía, no nos está dando hoy ni para importar, subrayó.

Explicó que hay municipios que han logrado vender en un mercado paralelo, de manera controlada y a mejores precios que en otros mercados, arroz y frijoles todos los meses, porque los han producido y no han estado esperando lo que les da por importación.

Si en unos lugares se logra, ¿por qué en otros lugares no lo podemos lograr?, indagó Díaz-Canel, y llamó a orientarse a los balances territoriales y municipales.

Para tener más alimentos hay una ley de soberanía alimentaria, hay un programa de autoabastecimiento municipal, recordó, y remarcó la importancia de las empresas agroindustriales municipales y que se encadenen con los actores económicos; los únicos no son las cooperativas de Producción Agropecuaria y las de Créditos y Servicios, aclaró.

Mencionó que hoy existe un grupo de formas no estatales que han hecho inversiones en industrias alimentarias, les dicen miniindustrias, y algunas con buenas tecnologías importadas.

En otra parte de su intervención, el Presidente orientó fomentar inversiones como las máquinas de riego, que tengan rendimientos, y cuidarlas, y en materia de importación no solo tener en cuenta los mercados tradicionales.

Estamos de acuerdo en que tenemos que exportar más, pero ello exige tener mercados que me acepten lo que yo voy a exportar y ser competitivos.

Y aprovechar también, como hemos estado promoviendo, un grupo de espacios, que defienden más el multilateralismo y son más inclusivos, nos dan mejores facilidades, como es la Unión Económica Euroasiática y los Brics, para apoyar los proyectos de exportación.

Tenemos que trabajar con negocios empresariales de la inversión extranjera directa que generen beneficios mutuos para las dos partes, para la nuestra y para la del inversionista, y que garanticen el retorno de lo que le toca a cada uno por esa inversión y por ese desarrollo, manifestó Díaz-Canel.