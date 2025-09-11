Desde hoy, XV Festival Varadero Gourmet: sabores sin fronteras

La Habana, 11 sep (ACN) El XV Festival Internacional Varadero Gourmet iniciará hoy y se extenderá hasta el venidero 13 de septiembre en el icónico destino de sol y playa más conocido de la mayor de las Antillas, Varadero, en la ciudad de Matanzas.

La cita, que arriba ya a su decimoquinta edición y se desarrollará bajo el eje temático “Sabores sin fronteras. La magia de la cocina fusión con alma cubana”, tendrá como sede principal al Centro de Convenciones Plaza América.

Varadero Gourmet tendrá como objetivos principales fomentar el desarrollo académico de profesionales del sector basado en la fusión del acervo culinario foráneo y la gastronomía cubana, contribuir al intercambio de experiencias y conocimientos entre empresarios y profesionales, y generar alianzas entre proveedores y expositores turísticos en función de la calidad y la sostenibilidad de las ofertas.

Como novedad del encuentro figura el I Taller Internacional de Franquicias el 12 de septiembre, y que tendrá como eje la “Cultura, historia e identidad: Ventaja Competitiva de las Franquicias Turísticas Cubanas”.

Formarán parte del programa académico las ponencias “Cocina fusión entre Cuba e Hispanoamérica”, “Cócteles 4.0: creatividad y tecnología en la experiencia del beber”, “Creatividad y vanguardia en la gastronomía cubana” y “Regiones gastronómicas y ruta gastronómica de Cuba”.

Plaza América acogerá como centro de convenciones a más de 30 expositores en esta ocasión, quienes por su ubicación podrán establecer conexiones con otros atractivos del balneario y disfrutar de diferentes actividades.

Mientras tanto, Varadero, más allá de su belleza natural, destacará nuevamente por sus potencialidades para la realización de eventos de diversa índole, desde congresos hasta festivales culturales y deportivos.

La infraestructura hotelera combinada con el entorno paradisíaco del reconocido balneario, también sede de la 44 Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026), lo convierten en un destino ideal para organizadores y participantes.