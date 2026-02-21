Cumplió Villa Clara plan anual de siembra de tabaco por tercera vez (+ Fotos)

Santa Clara, 21 feb (ACN) Villa Clara cumplió por tercera vez consecutiva el plan anual de siembra de tabaco, resultado que confirma la vitalidad de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella y ratifica el avance sostenido de la provincia en todos los indicadores económico-productivos vinculados a este cultivo.

Con récord de una tonelada por hectárea en la campaña pasada, los actuales rendimientos garantizan el cumplimiento de las mil 256 toneladas contratadas, dijo a la prensa Antonio Subí, director general de la entidad.

Asimismo, comentó que pese a las tensiones, los insumos llegan hasta las fincas, se han vendido 50 tractores para uso agrícola integral y la cooperación se consolida como rasgo distintivo.

Aseguró que la materia prima disponible tiene disponibilidad para seis meses de producción y unas mil toneladas se reservarán para 2027; la capa de exportación mantiene calidad superior, con 198 mil manojos ya vendidos y la proyección de superar los 300 mil.

Las ventas ascendieron de 700 millones a mil 200 millones de pesos en un año, con precios estables desde 2021, y para la próxima campaña se prevé plantar dos mil hectáreas, mil 670 al sol y 330 de tapado, concluyó.

Los productores aportaron criterios diversos; Kike Monteagudo afirmó que en La Estrella no existe la palabra burocracia y Oslaida, resaltó la vinculación empresa-productor.

En ese sentido Orelvis Peñate insistió en actualizar instructivos técnicos ante el cambio climático, criterio corroborado por el ingeniero Jorge Pérez, director de la Estación Experimental del Tabaco.

La Unidad Empresarial de Base de Placetas, dirigida por Joaquín González Castro, resultó seleccionada como la mejor, mientras el joven Linner Marrero Turiño fue distinguido como el productor integral más sobresaliente de Villa Clara.

Los retos actuales incluyen sortear los obstáculos impuestos por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, frente al cual los tabacaleros responden con solidaridad con sus aportes a instituciones educativas y sanitarias

El balance anual de La Estrella quedó así marcado por el optimismo, la unidad y el reconocimiento a quienes con esfuerzo y disciplina sostienen la producción tabacalera de Villa Clara, reafirmando al sector como arma estratégica de la economía y la soberanía cubanas.