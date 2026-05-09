Cuba es más que sol y playa ratificaron en FitCuba

La Habana, 9 may (ACN) Cuba es más que un destino de sol y playa, ratificaron las presentaciones virtuales en la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2026), que concluye hoy, y a la que asisten más de 900 participantes y expositores, por primera vez en escenario digital.

Este sábado el gran público tendrá su espacio de manera presencial en el parque Josone, de Varadero, mayor polo de sol y playa de Cuba, al cual se le dedicó este año la feria.

La Agencia de Viajes San Cristóbal expuso el turismo urbano como novedad, con los valores del patrimonio y la hospitalidad del pueblo de la isla, la naturaleza en el centro del país estuvo a cargo de Gaviota Tour y Paradiso ofreció el programa de eventos culturales, atractivos que siempre son bien recibidos por quienes deciden visitar a la mayor de las Antillas.

✨ Hoy cerramos #FITCuba2026 con una Gala inolvidable.

🕕 6pm — Sala de Presentaciones

🥂 Premios de coctelería y cocina

🎁 Ganadores del sorteo de Cubasol

📌 Premios de Comunicación Social en el Buró de Información #CubaUnica #CubaTravel pic.twitter.com/ILobF4aSrn — Ministerio Turismo (@MinturCuba) May 9, 2026

El turismo de salud fue expuesto por la empresa de Servicios Médicos Cubanos, mientras que Cubasol propuso los eventos y servicios, el turismo MICE (eventos e incentivos) prolifera en escenarios que ya alcanzaron prestigio por su alta gama, como el salón del hotel Meliá Internacional Varadero, el centro de Convenciones Plaza América de Varadero y el de La Habana.

Durante la clausura de las jornadas profesionales de negociaciones, encuentros y conferencias de FitCuba, este viernes, Juan Carlos García Granda, ministro (Mintur) expresó que Cuba ha demostrado estar lista para recibir al mundo con mucho que aportar y continuar construyendo de manera innovadora.

La industria sin chimenea en la Isla ha sido y seguirá como una fuerza vital para el país, FitCuba no es solo un evento, es símbolo de resiliencia, innovación y confianza en el futuro, dijo el titular.

García Granda agradeció la participación de más de mil operadores turísticos en las sesiones digitales y abogó por un turismo sostenible e inclusivo, conectado con la cultura y la identidad, y en esta oportunidad con la celebración de la cita de manera virtual afirmó que las tecnologías de la información y la comunicación abrieron puertas y tendieron puentes entre los que eligen a Cuba como destino.