Contribuyen desde la ciencia a soberanía alimentaria en Holguín

Holguín, 23 feb (ACN) Un proyecto encaminado a fomentar la producción de alimentos sobre bases sostenibles y aplicando la ciencia impulsa la Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez, como parte de los programas de soberanía nutricional en la provincia de Holguín.

Carlos Alberto Leyva Rodríguez, coordinador del programa, señaló a la ACN que potenció el uso de fertilizantes como agrominerales para la agricultura en los municipios seleccionados, entre ellos Sagua de Tánamo y la ciudad cabecera.

Indicó que pretendía realizar la caracterización físico-química de los suelos, con el objetivo de contribuir a su protección mediante trabajos de campo y la aplicación de paquetes tecnológicos dedicados a este fin.

Puntualizó que la propuesta fue establecer un procedimiento de trabajo avalado por expertos enfocado en el uso de los agrominerales, el cual pudiera generalizarse hacia otros polos productivos del país.

El programa permitirá la generación de nuevos empleos en el área de investigación, sobre todo a mujeres, a la vez que facilitará el aumento del rendimiento por hectárea de los cultivos varios, enfatizó Leyva Rodríguez, también doctor en Ciencias Geológicas y Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba.

Holguín cuenta con varios proyectos orientados a impulsar la soberanía alimentaria donde intervienen las delegaciones de los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medioambiente y de la Agricultura, así como universidades.

Esta línea temática pretende impulsar la recuperación de los suelos, el uso de fertilizantes naturales y el autoabastecimiento local en cada municipio, teniendo en cuenta investigaciones de innovación y desarrollo.